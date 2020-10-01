«Он должен сидеть дома?»: детсад отказался оборудовать поручни для ребенка-инвалида в Красноярском крае

В Красноярском крае детсад отказался оборудовать поручни для ребенка-инвалида. Фото: Мария ЛЕНЦ

Детский сад в Кежемском районе Красноярского края отказался оборудовать поручни на стене для ребенка-инвалида с ДЦП и сохранным интеллектом. Об этом случае рассказала в своем докладе уполномоченный по правам детей в регионе Ирина Мирошникова.

Все случилось в 2019-м году. Многодетная мама отдала своего 6-летнего сына в дошкольное учреждение, руководство которого заверило: сделает все необходимое для инклюзивного обучения малыша.

Но на деле все ограничилось тем, что оборудовали только входную группу – для доступа ребенка-инвалида в здание. Помощника воспитателю администрация не выделила. Инвалидную коляску для ребенка не предоставила – семье пришлось привозить свою.

Мать просила смонтировать на одной из стен поручни, чтобы сын мог вставать и двигаться, но ей отказали, ссылаясь на то, что вдоль всех стен стоят стеллажи и шкафы.

Таким образом, ребенок смог посетить детсад три раза. В последний раз маме заявили: с ее сыном заниматься не в силах. Воспитатель в группе не может посвящать время и мальчику с ДЦП, и остальным детям.

В итоге семья забрала мальчика из детсада. И пожаловалась детскому омбудсмену: «Неужели ребенок с сохранным интеллектом должен сидеть дома?». Ситуацию довели до сведения администрации района и минобразования края, ее держат под контролем.