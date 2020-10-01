Объявлены поиски 21-летней Ульяны Роман, пропавшей в Красноярске. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск, гугл-карты.

Объявлены поиски 21-летней Ульяны Роман, пропавшей в Красноярске в четверг, 30 сентября. Об этом рассказали волонтеры.

- Ульяна 30 сентября в 5.45 утра уехала из дома на улице Ширинская на работу, - пояснили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск». – С тех пор сведений о ней не было.

Приметы девушки: на вид 20-25 лет, рост 160-165 сантиметров.

Была одета: черная вязаная шапка, черная короткая куртка, голубая толстовка с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

При себе имела: рюкзак серебристо-черный, сотовый телефон.

ВАЖНО

Если вы знаете, где находится девушка, видели ее уже после пропажи, просим срочно позвонить. Вот номера 8 (391) 266-94-18 (дежурная часть отдела полиции №8) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).