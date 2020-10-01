Карту дорожных камер обновили в Красноярском крае: полный список. Фото: Мария ЛЕНЦ

На дорогах Красноярского края обновили систему камер видеонаблюдения. Приводим полный список мест, где расположены комплексы фиксации нарушений.

Напомним, камеры устанавливают там, где происходит больше всего аварий, поясняет Михаил Буйлов, заместитель руководителя краевого управления дорог.

Сейчас в Красноярске работают 34 стационарных комплекса. Еще 24 – на трассах края, и каждый день ставят по 47 передвижных камер.

КОНКРЕТНО

Постоянные и временные рубежи можно увидеть здесь. Ниже их полный список:

Красноярск - линейные объекты

Копылова 42 – 1

Копылова 42 – 2

Октябрьский мост в направлении Авиаторов

9 Мая в направлении Шахтеров

Николаевский мост в направлении левого берега

Николаевский мост в направлении правого берега

Тотмина в направлении Высотной

Металлургов - Тельмана

9 Мая-Водопьянова

9 Мая - Авиаторов

Молокова - Батурина

Молокова - 78 Добровольческой бригады

Мартынова - Чернышевского

Партизана Железняка, 42/2

Белинского 8

Дубровинского 114

Киренского 19

Свердловская 2Д

9 Мая - Комсомольский

Красноярск - перекрестки

Вейнбаума - Карла Маркса

Вейнбаума-Ленина

Марковского-Вейнбаума

Ленина-Горького

Ленина-Робеспьера

Красноярский Рабочий 67

Маркса-Декабристов

Высотная-Свободный

Ладо Кецховели - Красной Армии

Ладо Кецховели - Копылова

Стационары на балансе КРУДОРА

9 мая 2

Октябрьский мост

Семафорная 471

Федеральные дороги

Р255 Сибирь 669км+900м

Р255 Сибирь 712км+430м

Р255 Сибирь 774км+300м

Р255 Сибирь 794км+050м

Р255 Сибирь795км+400м

Р255 Сибирь 796км+440м

Р255 Сибирь 798км+800м

Р255 Сибирь 878км+900м

Р255 Сибирь 1005км+500м

Р255 Сибирь 1032км+500м

Р255 Сибирь 1080км+170м

Р257 Енисей 30км+570м

Р257 Енисей 26км+200м

Р257 Енисей 173км+300м

Р257 Енисей 245км

Р257 Енисей 478км+180м

Р257 Енисей 508км+350м

Р257 Енисей 544км+20м

Р275 Енисей 558км+800м

Передвижные комплексы

Красноярск, Новая 17/4

Красноярск, Семафорная 491Г,

Красноярск, Свердловская, д. 59а

Красноярск, Белинского д.1,

Р257 Енисей148км+500м

Р257 Енисей 198км+800м

Р257 Енисей 433км+100м

Р257 Енисей 426км+100м

Саяны 4км+150м

Р257 Енисей 471км+150м

Р257 Енисей 530км+500м

Глубокий обход Красноярска 17км+400м

Подъезд к аэропорту Красноярска 0км+700м

Красноярск-Енисейск 16км+200м

Красноярск-Енисейск 60км+200м

Р255 Сибирь 784км+700м

Р255 Сибирь 732км+400м

Р255 Сибирь 708км+350м

Р255 Сибирь 721км+050м

Р255 Сибирь 658км

Ачинск, Льва Толстого, 32

Ачинск-Ужур-Троицкое 7км+124м

Р255 Сибирь 603км+470м

Ачинск-Ужур-Троицкое 45км+400м

Шарыпово-Дубинино 6км+200м

Шарыпово-Ужур-Балахта 53км+800м

Ачинск-Ужур-Троицкое 148км+440м

Красноярск-Железногорск 13км

Красноярск-Железногорск 8км+300м

Обход Красноярска 25км+400м

Р255 Сибирь 941км+500м

Р255 Сибирь 931км+100м

Р255 Сибирь 894км+350м

Р255 Сибирь 879км+410м

Р255 Сибирь 989км+140м

Р255 Сибирь 985км+880м

Канск, 40 Лет Октября, 29

Р255 Сибирь 1022км+600м

Канск, Некрасова, 53

Канск-Абан-Богучаны 57км+260м

Р-255 Сибирь 1064км+500м

Р-255 Сибирь 1138км+500м

Канск-Тасеево-Устье 54км+850м

Красноярск-Енисейск 129км+780м

Красноярск-Енисейск 186км+500м

Красноярск-Енисейск 294км+200м

Красноярск-Енисейск 242км+900м

Красноярск-Енисейск 323км+330м

Норильск-Талнах 1км+770м

Мобильные комплексы

Мобильный комплекс Паркон

Мобильный комплекс Poliscan M1 ФВФ Р255 Сибирь 861км+800м