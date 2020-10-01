Карту дорожных камер обновили в Красноярском крае: полный список.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На дорогах Красноярского края обновили систему камер видеонаблюдения. Приводим полный список мест, где расположены комплексы фиксации нарушений.
Напомним, камеры устанавливают там, где происходит больше всего аварий, поясняет Михаил Буйлов, заместитель руководителя краевого управления дорог.
Сейчас в Красноярске работают 34 стационарных комплекса. Еще 24 – на трассах края, и каждый день ставят по 47 передвижных камер.
КОНКРЕТНО
Постоянные и временные рубежи можно увидеть здесь. Ниже их полный список:
Красноярск - линейные объекты
Копылова 42 – 1
Копылова 42 – 2
Октябрьский мост в направлении Авиаторов
9 Мая в направлении Шахтеров
Николаевский мост в направлении левого берега
Николаевский мост в направлении правого берега
Тотмина в направлении Высотной
Металлургов - Тельмана
9 Мая-Водопьянова
9 Мая - Авиаторов
Молокова - Батурина
Молокова - 78 Добровольческой бригады
Мартынова - Чернышевского
Партизана Железняка, 42/2
Белинского 8
Дубровинского 114
Киренского 19
Свердловская 2Д
9 Мая - Комсомольский
Красноярск - перекрестки
Вейнбаума - Карла Маркса
Вейнбаума-Ленина
Марковского-Вейнбаума
Ленина-Горького
Ленина-Робеспьера
Красноярский Рабочий 67
Маркса-Декабристов
Высотная-Свободный
Ладо Кецховели - Красной Армии
Ладо Кецховели - Копылова
Стационары на балансе КРУДОРА
9 мая 2
Октябрьский мост
Семафорная 471
Федеральные дороги
Р255 Сибирь 669км+900м
Р255 Сибирь 712км+430м
Р255 Сибирь 774км+300м
Р255 Сибирь 794км+050м
Р255 Сибирь795км+400м
Р255 Сибирь 796км+440м
Р255 Сибирь 798км+800м
Р255 Сибирь 878км+900м
Р255 Сибирь 1005км+500м
Р255 Сибирь 1032км+500м
Р255 Сибирь 1080км+170м
Р257 Енисей 30км+570м
Р257 Енисей 26км+200м
Р257 Енисей 173км+300м
Р257 Енисей 245км
Р257 Енисей 478км+180м
Р257 Енисей 508км+350м
Р257 Енисей 544км+20м
Р275 Енисей 558км+800м
Передвижные комплексы
Красноярск, Новая 17/4
Красноярск, Семафорная 491Г,
Красноярск, Свердловская, д. 59а
Красноярск, Белинского д.1,
Р257 Енисей148км+500м
Р257 Енисей 198км+800м
Р257 Енисей 433км+100м
Р257 Енисей 426км+100м
Саяны 4км+150м
Р257 Енисей 471км+150м
Р257 Енисей 530км+500м
Глубокий обход Красноярска 17км+400м
Подъезд к аэропорту Красноярска 0км+700м
Красноярск-Енисейск 16км+200м
Красноярск-Енисейск 60км+200м
Р255 Сибирь 784км+700м
Р255 Сибирь 732км+400м
Р255 Сибирь 708км+350м
Р255 Сибирь 721км+050м
Р255 Сибирь 658км
Ачинск, Льва Толстого, 32
Ачинск-Ужур-Троицкое 7км+124м
Р255 Сибирь 603км+470м
Ачинск-Ужур-Троицкое 45км+400м
Шарыпово-Дубинино 6км+200м
Шарыпово-Ужур-Балахта 53км+800м
Ачинск-Ужур-Троицкое 148км+440м
Красноярск-Железногорск 13км
Красноярск-Железногорск 8км+300м
Обход Красноярска 25км+400м
Р255 Сибирь 941км+500м
Р255 Сибирь 931км+100м
Р255 Сибирь 894км+350м
Р255 Сибирь 879км+410м
Р255 Сибирь 989км+140м
Р255 Сибирь 985км+880м
Канск, 40 Лет Октября, 29
Р255 Сибирь 1022км+600м
Канск, Некрасова, 53
Канск-Абан-Богучаны 57км+260м
Р-255 Сибирь 1064км+500м
Р-255 Сибирь 1138км+500м
Канск-Тасеево-Устье 54км+850м
Красноярск-Енисейск 129км+780м
Красноярск-Енисейск 186км+500м
Красноярск-Енисейск 294км+200м
Красноярск-Енисейск 242км+900м
Красноярск-Енисейск 323км+330м
Норильск-Талнах 1км+770м
Мобильные комплексы
Мобильный комплекс Паркон
Мобильный комплекс Poliscan M1 ФВФ Р255 Сибирь 861км+800м