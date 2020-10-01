Один удар стоил женщине почти двух лет заключения в красноярской колонии. Фото: Мария ЛЕНЦ

Один удар обошелся жительнице Красноярского края почти в два года заключения. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Все произошло в августе 2019 года. Женщина, отбывающая наказание в ИК-50, воспротивилась обыску, который проводила младший инспектор. Сначала высказала свое недовольство, затем перешла к активным действиям – набросилась на проверяющую, ударила.

А в результате нанесла травмы, пусть и неопасные для здоровья потерпевшей. Против подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам статьи «Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, совершенные в отношении сотрудника мест лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». Максимальное наказание за такое – пять лет лишения свободы. Приговор Нижнеингашского районного суда был не столь суровым - 1 года 10 месяцев 5 дней в колонии общего режима.

- Осужденные должны знать, что неприкосновенность личности, чести и достоинства сотрудника уголовно-исполнительной системы охраняется законом, - прокомментировал врио начальника ГУФСИН полковник внутренней службы Андрей Луханин. - На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях Красноярского края установлено самое современное оборудование, позволяющее обеспечить безопасность сотрудников УИС и предотвратить правонарушения среди осужденных.

А именно - 8 322 видеокамеры и 1 133 носимых видеорегистратора.