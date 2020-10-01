«Кричал, дрался, лез под парту»: первоклассника, мешающего другим детям, отправили на обследование

Красноярского первоклассника, мешающего другим детям, отправили на обследование. Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из школ Красноярского края стал срывать уроки первоклассник. Мальчик не давал нормально учиться другим детям – на уроках кричал, лез под парту, ронял вещи, придумывал причины, чтобы не работать.

То есть, по мнению учителей и школьного психолога, вел себя странно. Так что руководство заведения настояло, чтобы его отправили на психолого-медико-педагогическую комиссию.

Однако обследование показало: никаких проблем со здоровьем нет. Скорее всего, поведение первоклассника объяснялось тем, что он был не подготовлен к школе, тяжело адаптировался к новому коллективу и необычным для него требованиям.

Тогда матери ученика пришлось обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае Ирине Мирошниковой. Детский омбудсмен вмешалась в ситуацию, в результате между родителями мальчика и педагогами была достигнута договоренности о том, как адаптировать его к школе вместе, подкорректировать поведение.

- На этом примере мы вновь наблюдаем нежелание педагогов и родителей видеть ребенка с его проблемами, страхами и попытками достучаться до взрослых, - заключает Ирина Мирошникова.