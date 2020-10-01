Два новых внесезонных трамплина открыли на красноярской Сопке. фото: сайт администрации Красноярского края.

На красноярской Сопке открыли два трамплина, причем всесезонных. Тренироваться здесь теперь можно круглый год, сообщили в пресс-службе администрации края. Для этого в теплое время года используется специальное скользящее покрытие.

Отметим, новый комплекс построен по самым современным требованиям. Первый трамплин возвели в рамках проекта «Спорт - норма жизни» (нацпроекта «Демография»), для чего было привлечено 20,8 миллионов рублей из федерального бюджета и 17 - из краевого. Второй появился по краевой программе развития физической культуры и спорта исключительно за счет средств региона – на него было выделено 40,65 миллионов рублей.

Трамплины будут использованы для тренировок и соревнований воспитанников олимпийского резерва по зимним видам спорта.

- Это позволит юным прыгунам на лыжах проводить полноценные тренировки здесь и не уезжать далеко от дома, - подчеркнул министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.