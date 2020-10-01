Роддом 20-й больницы Красноярска открыли с 1 октября. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 октября в Красноярске открыли родильный дом 20-й больницы. Он был закрыт на полмесяца на ремонт и дезинфекцию, это обычные требования для акушерских стационаров, пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

За две недели – с 15 до 30 сентября – в роддоме обновили некоторые палаты и коридоры. Сделали две дополнительных душевые, поставили новые столы и тумбочки в палаты. Так что с 1 октября отделения уже принимают пациентов. Отметим, здесь соблюдают все необходимые правила противоэпидемической безопасности.

- Это, конечно, масочный режим, - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Марина Менцик. – Также вновь поступающие пациентки, не имеющие на руках результатов обследования на COVID-19, будут находиться в провизорной зоне и ожидать результата анализа. Роды у нас в индивидуальных залах, пациентки акушерских отделений будут находиться изолированно в своих палатах. Проводится ежедневная термометрия сотрудников, обеззараживание воздуха. Посещения родственников, практика партнерских родов и экскурсии в роддом по-прежнему приостановлены.