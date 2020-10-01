Под 100 кг обаяния: 18-летняя красноярка попала в реалити-шоу для пышек

18-летняя красноярка попала в реалити-шоу для пышек. Фото: канал "Ю".

18-летняя девушка из Красноярска стала участницей реалити-шоу для пышек «Модель XL». Ника Абрамова выдержала кастинг из тысяч соперниц и стала одной из двадцати героинь. За яркую внешность на шоу ее называют Белоснежкой.

Впрочем, история Ники не менее интересна, чем ее внешнее решение. С самого детства была крепенькой. В школе пытались травить: «Жирдяйка, толстуха!». Но она научилась защищаться, в обиду себя не давала.

Правда, учебой интересовалась не особенно. Четко знала, чего хочет: после девятого класса ушла в колледж, изучать основы мэйкапа. И вот результат: с 16 лет содержит себя сама. А в свои 18 считается известным в Красноярске мастером. Готовит моделей для съемок, сотрудничает с дизайнерами.

В какой-то момент решила: почему бы не попробовать самой? Пошла на шоу, чтобы стать настоящей моделью XL. Пусть все получится, Ника! (Ведь не зря же имя девушки переводится как «победа»).

ПАРАМЕТРЫ:

Возраст: 18 лет

Рост : 171

Вес: 98

Характер: кроткая, но обиды не спустит

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По субботам в шесть вечера – с 3 октября на канале «Ю».