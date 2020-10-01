Депутату горсовета Красноярска продлили арест. Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутату горсовета Красноярска Ивану Азаренко продлили арест до 3 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, парламентария подозревают во крупной взятке - правоохранители выяснили его причастность к громкому делу чиновницы департамента имущественных и земельных отношений Ирины Тюриной. Взяли Азаренко на рабочем месте, в здании горсовета Красноярска. Следователи провели обыск, изъяли документы и сняли отпечатки пальцев.

Следователи пояснили: депутату вменяют посредничество во взятке. По версии СК, чиновница получила от «неустановленного представителя ООО «КРОНА» при посредничестве Азаренко и еще двух жителей Красноярска взятку в размере 3 миллионов рублей. Деньги предназначались для того, чтобы была организована победа компании в торгах. ООО «КРОНА» добивалось аренды пяти зданий на Мичурина.

К слову, сначала Железнодорожный районный суд в мае 2020 года отправил Азаренко под домашний арест. Но краевой суд отменил это решение, избрав меру пресечения – заключение под стражей.

Накануне, 30 сентября, его продлили еще на два месяца – до 3 декабря 2020 года.