В Красноярске 14-летнюю дочь забрали у родителей, избивших ее за переписку на сайте знакомств. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 14-летнюю школьницу забрали у родителей, избивших ее за переписку на сайте знакомств. Мать и отца ограничили в правах по воспитанию дочери, ведь возвращаться в семью девушка отказалась.

…К уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае обратились родители 14-летней девушки. Они пожаловались: в последнее время дочь ведет себя странно. Связалась с плохой компанией, из дома стали пропадать деньги и вещи. Вдобавок в ноутбуке школьницы они обнаружили ее переписку на сайте знакомств.

Сначала пытались контролировать дочку – встречали и провожали из школы. Но, возмутившись, она убежала из дома. Уговаривали, беседовали – никакого результата. Тогда от отчаянья подняли на девушку руку – несколько раз ударили.

В школе синяки у ученицы заметила педагог. Та не скрывала: ее избили родители. Тогда учитель передала информацию инспекторам ПДН, школьницу забрали в приют.

Соцслужбы старались восстановить отношения в семье, но возвращаться домой девушка отказалась категорически. В итоге решением суда родителей ограничили в правах по воспитанию ребенка.