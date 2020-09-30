Красноярцы смогут увидеть северное сияние над плато Путорана при помощи VR-технологий Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

МТС объявляет о запуске всероссийского проекта «Культурный код» в Красноярском крае. Проект поможет красноярцам и гостям города ближе познакомиться с природой Крайнего Севера и продемонстрирует редкое природное явление – северное сияние. При помощи VR-технологий они смогут увидеть, как бы оно выглядело над одним из самых труднодоступных и красивейших мест страны – плато Путорана.

Экспонат, который состоит из VR-шлема и загруженного в него ролика с демонстрацией северного сияния, станет частью экспозиции Красноярского краевого краеведческого музея. Северное сияние - удивительной красоты природное явление, которое можно наблюдать только за полярным кругом. При помощи этого экспоната жители региона смогут больше узнать о нем. Плато Путорана – одно из труднодоступных мест, чтобы добраться туда, необходимо отправиться в далекое путешествие на север Красноярского края (ближайший крупный город – Норильск).

- В условиях, когда значение цифровых сервисов особенно возросло, мы стремимся рассказывать об исторических и природных объектах с помощью современных технологий. И уверены, что красноярцы и гости региона с радостью будут наблюдать за уникальным природным явлением благодаря VR-технологиям. В прошлом году в рамках проекта «Культурный код» мы выпустили книгу, которая рассказывает об уникальном археологическом объекте – Шалаболинской писанице, ее можно найти в библиотеках региона. Мы планируем продолжить поддерживать важные объекты региона, вкладываясь таким образом в сохранение истории и поддерживая его региональную идентичность, - пояснил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

- Красноярский край – огромный регион с удивительной природой. Мы рады, что в такое непростое время МТС подключилась к образовательной деятельности нашего музея. Теперь и жители региона, и гости Красноярска смогут больше узнать о природе Крайнего Севера, и еще больше заинтересоваться краем, в котором мы живем, и полюбить его, - рассказала директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская.