В Красноярске неизвестные вандалы выкопали в сквере горные сосны. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске неизвестные вандалы похозяйничали в городском сквере на улице Устиновича. Недавно там в рамках благоустройства высадили 23 саженца горных сосен. Они невысокие, но очень изящные, красивые и вечно зеленые. По замыслу устроителей должны были радовать жителей окружающих домов.

Но у кого-то на эти саженцы оказались другие планы. Неизвестные выкопали (не выдрали и бросили, а именно выкопали и унесли) все 23 деревца. Возможно, к себе на дачу. И дело ведь не в цене сосен, а в хамском отношении к своему городу.

- В такие моменты у благоустроителей опускаются руки. Пусть постепенно, не везде и не сразу, но город приводится в порядок. Жаль только, что привести в порядок совесть хулиганов, к сожалению, невозможно, - прокомментировали случившееся в администрации города.

Добавим, что подобные истории, увы, не редки. Когда в Красноярске на улицах стали высаживать тюльпаны, находились те, кто в открытую и, не стесняясь, выкапывал луковицы.

Накануне глава города Сергей Еремин резко раскритиковал хулиганов, портящих городское пространство своими граффити, и призвал бороться с хулиганством.