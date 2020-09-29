«Масштаб и наглость хулиганов поражает»: мэр призвал красноярцев бороться с вандалами

Вандалы изуродовали несколько городских объектов Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске за последнюю неделю заметно прибавилось количество вандальных надписей. Они появились на фасадах зданий, бетонных ограждениях, лавочках, урнах, столбах освещения. Если не поймать автора этих произведений на месте, потом сложно что-либо доказать.

Глава города Сергей Еремин тоже обратил на это внимание. На своей страничке в Instagram он выплеснул эмоции, которые у него накопились после увиденного:

Так вандалы оставляют свои автографы Фото: vk.com/krasnoyarskrf

«Буквально вчера я публиковал пост про скучные стены зданий, которые преображает наша молодежь, превращая их в удивительные картины. А сегодня я просто в бешенстве от поведения хулиганов, которые своими «художествами» портят все, что попадается на их пути. А масштаб и наглость хулиганов поражает. В прошедшую пятницу специалисты покрасили стены пешеходного перехода с нижнего яруса Театральной площади на парковку. А уже через день стены уже оказались измалеваны надписями».

Или другой пример. В переходе на Белинского решили не закрашивать картину граффитистов, которая многих пришлась по душе. Но спустя время на ней появились нецензурные выражения – пришлось закрасить маты и саму картину. Увы.

Подземные переходы - это самые излюбленные места для рисования Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Сергей Еремин предложил красноярцам способ борьбы с хулиганами. Если увидели, что кто-то орудует баллончиком с краской, то сфотографируйте «художника» или снимите происходящее на видео. После отправьте в директ аккаунта Службы городовых в инстаграме @sluzhba_gorodovyh_krsk с указанием адреса и времени съемок.

А вот как отреагировали сами жители города на это предложение:

«Если увижу, то ничего никуда отправлять не буду, просто самих с баллончика разукрашу (красить буду не только одежду). Родители потом будут знать, чем их дети занимаются».

«Так они и не рисуют, а каляки-маляки под видом личной росписи ставят. Эти «авангардисты» уделали стену и довольны».

«Проходя утром на работу, замечал частенько, что кто-то по пути следования «метит» территорию своей подписью с баллончика. Теперь буду ловить».