Календарь событий 29 сентября в Красноярске, что произошло в этот день: создано первое Филармоническое общество

Сегодня в составе филармонии лучшие музыканты страны Фото: Мария ЛЕНЦ

29 сентября 1928 года в Красноярске было создано первое Филармоническое общество.

Этому событию предшествовали неоднократные попытки создания различных музыкальных обществ. Так в сентябре 1886 года было создано красноярское общество любителей музыки и литературы.

В 1887 году появился первый в Красноярске симфонический оркестр, в котором играли любители и музыканты военного батальона. В мае 1889 года концерты прекратились. На несколько лет в городе установилась практика гастрольных выступлений.

Важным событием в музыкальной жизни города стало появление в 1908 году оркестра балалаечников под управлением Виктора Авксентьева. Два года спустя созданный ими коллектив был утвержден губернатором как Первый сибирский великорусский оркестр. Новое музыкальное общество появилось в 1910 году, в него вошли 25 музыкантов.

А после и появилось Красноярское филармоническое общество. В советские годы его деятельность была направлена на широкую пропаганду музыкального искусства. Практически все концерты сопровождались лекциями, которые вел Константин Сементовский.

Сегодня Красноярская краевая филармония – это широко известная организация не только в Красноярске и Красноярском крае, но и далеко за пределами региона и страны. В ее составе - лучшие коллективы региона.

Где находится: Красноярск, проспект Мира, 2б.