В Красноярске кассир супермаркета похитила деньги, а после сама сообщила об этом в полицию

Женщина призналась в краже денег Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале сентября в одном из супермаркетов Советского района в Красноярске произошла странная кража. На пульт охраны поступил сигнал тревоги из охраняемого объекта. Через пару минут сотрудники были на месте вызова.

32-летняя женщина-продавец пояснила, что пользуясь служебным положением, она похитила из центральной кассы магазина 395 794 рублей. После сама вызвала охрану и во всем призналась. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник.

Известно, что сотрудница ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Мотивы своего поступка не пояснила. Но ведь и документов, подтверждающих факт хищения, по месту ее работы не предоставили. Видеонаблюдения в помещении нет. Сейчас полицейские проводят доследственную проверку. Уже потом можно будет делать выводы, было ли совершено преступление или нет.