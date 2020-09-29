Красноярские депутаты опасаются срыва сроков благоустройства Ярыгинской набережной из-за порыва трубы

Депутаты надеются, что подрядная организация успеет в срок Фото: Горсовет Красноярска

29 сентября депутаты Горсовета побывали на участке Ярыгинской набережной, где сейчас идет благоустройство. Как сообщили gornovosti, у народных избранников есть все основания полагать, что стройка затянется.

Инженер по техническому надзору «МКУ УДИБ» Роман Зузенков рассказал, что практически под всем участком (а это 500 метров) проложены трубы холодного водоснабжения. В какой-то момент из-под земли начала просачиваться вода. Вызвали коммунальщиков. Как оказалось, произошел порыв. Для того, чтобы его устранить, придется копать траншею, которая затронет уже выполненное на объекте благоустройство.

- На дворе конец сентября, погода уже не будет способствовать легкому завершению работы, - сказала Оксана Ларионова, депутат. - При этом все готово только наполовину. Еще и эта ситуация с трубопроводом. Тут возникает вопрос межведомственного взаимодействия - трубы пришли в негодность не за один день, и можно было как-то это решить заранее.

На набережной продолжается работа по разным направлениям Фото: Горсовет Красноярска

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что на набережной ведется работа по нескольким направлениям. Рабочие ведут устройство свайных полей под смотровые площадки, устанавливают бортовой камень, укладывают брусчатку на пешеходных зонах и асфальтобетонное покрытие на велосипедных дорожек. Ведется монтаж коммуникаций для наружного освещения. Уже работают озеленители, которые формируют газоны и высаживают крупномерные деревья и кустарники. Ведется работа по оборудованию пандусов, лестниц и спусков между ярусами набережной.

Сроки сжатые. Начать стройку весной не удалось из-за того, что подрядная организация ООО «КрасАльфаСтрой» нарушила ключевые условия контракта и не приступила к работам. В итоге компания попала в список неблагонадежных подрядчиков, на объект 30 июля зашла другая фирма. Цена контракта – 87 миллионов рублей.

- Мне нравится проект, он очень интересный, - сказал Константин Сенченко, депутат. – Я все же надеюсь, что до конца октября набережная будет сдана.

Контролирует ход работ «Управление дорог и благоустройства». Его представители, вместе со специалистами ООО «Краском» срочно ищут варианты, как минимизировать вред от ремонта трубопровода. Ориентировочные сроки на устранение аварии - 10 дней, что, конечно, скажется на сроке сдачи объекта.