Судебные приставы помогли жительнице Красноярского края восстановить репутацию

Приставы помогли женщине восстановить свое доброе имя Фото: Мария ЛЕНЦ

Уволена за присвоение товара! С такой записью жительнице Рыбинского района вручили трудовую книжку при увольнении. Хотя никаких фактов ее виновности не было, да и проверка не проводилась, полицию никто не привлекал. По всей видимости, начальница так решила свести счеты с неугодной сотрудницей. Не пересчитать, сколько раз женщина слышала отказ при поисках новой работы. Кто же возьмет с такой «рекомендацией»!

- За восстановлением своих прав гражданка обратилась в суд, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю. - Бывшего работодателя обязали внести корректировку в записи, а также выплатить пострадавшей 18 тысяч рублей в качестве компенсации.

А если откажется? Судебные приставы предупредили предпринимательницу об ответственности и мерах принудительного исполнения. И только тогда она исполнила законное решение суда.