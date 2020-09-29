Экс-чиновницу департамента муниципального имущества Красноярска выпустили из СИЗО

Ирину Тюрину выпустили из СИЗО Фото: администрация Красноярска

29 сентября Железнодорожный районный суд в Красноярске освободил из-под стражи Ирину Тюрину, заместителя главы департамента муниципального имущества и земельных отношений. Об этом ходатайствовал следователь.

Напомним, сотрудницу городской администрации подозревают в том, что она принимала взятки от предпринимателей. Тюрину задержали в начале октября 2019 года. Ее обвиняют в двух эпизодах, которые попадают под статью 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере должностным лицом, занимающим государственную должность).

Тюрину выпустили из СИЗО, но при условии соблюдения определенных действий. Для нее наложен запрет на посещение офиса департамента муниципального имущества и земельных отношений, любых корпоративных мероприятий администрации города, на любые виды общения с сотрудниками департамента и администрации города и со свидетелями и их адвокатами (в этом списке более 50 человек).

- Сегодня же на другом судебном заседании Железнодорожный районный суд Красноярска вынес решение отстранить Ирину Тюрину от занимаемой должности, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Красноярского краевого суда.

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