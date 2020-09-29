Душил и бил по голове: в Красноярске водитель такси напал на пассажирку после упрека в его адрес

Полиция проводит проверку Фото: Мария ЛЕНЦ

Поездка в такси закончилась для жительницы Красноярска обращением в скорую помощь и разбирательствами в полиции. Ольга Казанцева рассказала телеканалу «Енисей», что вызвала такси через известную в городе службу заказа. Указала адрес, номер подъезда. Но водитель не подъехал к входной двери, а остановил машину за углом. Женщина бросила ему замечание, тот грубо ответил. Словесная перепалка переросла в драку.

- Он к себе подтянул, начал меня душить, я в этот момент разговаривала с оператором, - рассказала пассажирка такси Ольга Казанцева журналистам. - Оператор слышал, как я кричала, что он меня душит. В этот момент я схватила сумочку и вылезла из машины. Но он начал на меня кидаться, наносить удары по голове.

Пассажирке удалось вырваться. А когда агрессивный водитель уехал, она позвонила в полицию. На машине «скорой» ее увезли в БСМП, по факту происшествия проводится проверка.

- На данный момент установлен владелец автомобиля такси, в ближайшее время он будет допрошен, - рассказала Екатерина Росицкая, начальник пресс-службы межмуниципального управления МВД России «Красноярское».

Ольге предстоит в ближайшие два дня пройти медицинское освидетельствование, чтобы определить степень тяжести ее повреждениям. Тогда будет решаться вопрос, будет ли возбуждено уголовное дело или нет.