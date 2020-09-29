На полках красноярских торговых сетей стало в два раза больше местных продуктов

В торговых сетях «Аллея», «Красный Яр» и «Командор» появилось более 600 товаров со знаком качества «Одобрено Енисейский Стандарт» — это широкий ассортимент молочной продукции, сладостей, хлеба, муки, рыбы, напитков и овощей!

Ни в одной другой торговой сети нашего края нет такого разнообразия местного ассортимента. Качественный, натуральный продукт, добровольно прошедший дополнительную экспертизу, уже сегодня покупатели смогут легко найти в 35 магазинах местных торговых сетей! Все эти продукты теперь заметно выделены на полках и маркированы на упаковке знаком качества «Одобрено Енисейский Стандарт».

Совместный проект региональных торговых сетей и местных производителей продуктов питания реализовывается на площадке Ассоциации «Енисейский Стандарт». К проекту подключились гастрономы «Красный Яр», супермаркеты «Командор» и гипермаркеты «Аллея».

В ближайшее время расширение ассортимента натуральных продуктов в местных торговых сетях произойдет и в городах нашего края - в Канске, Железногорске, Зеленогорске, Абакане и Лесосибирске.

Для покупателя этот совместный проект дает главное преимущество - у каждого жителя появилась возможность ежедневно покупать вкусные и полезные продукты для своей семьи возле дома и не беспокоится о их качестве.

Местные производители, которые участвуют в проекте, проходят добровольную сертификацию и постоянно подтверждают качество своей продукции, чтобы доказать, что их продукт соответствует высоким стандартам и произведен из местного качественного сырья.

В планах участников проекта - расширить географию и количество магазинов, в которых будет максимально широкий ассортимент гарантированно качественной и полезной продукции, производимой в нашем регионе. До конца года производители и торговые сети планируют выделить продукцию на полках в 77 магазинах.

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