Оценить пешеходную доступность улиц Красноярска помогут Яндекс.Карты

Так можно будет проложить себе маршрут Фото: Пресс-агент геосервисов Яндекса

Теперь каждый красноярец сможет снять маршрут прогулки по городу и загрузить его в Яндекс.Карты. По фотографиям можно будет определить, можно ли пройти, не будет ли на пути перекрытия или тупика. Особенно это пригодится маломобильным людям, родителям с колясками, велосипедистам, да всем, кому важна дорога без препятствий.

Снять маршрут можно в мобильном приложении Народная карта, а скоро и в мобильном приложении Яндекс.Карт. Снимки, которые пройдут модерацию, через несколько часов появятся в веб-версии Яндекс.Карт - в разделе «Зеркала».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, первые фотографии уже можно посмотреть на карте. Специалисты и партнеры Яндекса сняли более 12 километров красноярских улиц. Сейчас по снимкам можно отследить маршрут, который начинается на Виноградовском мосту, проходит по проспекту Мира вдоль Филармонии и Художественного музея имени Сурикова, продолжается через Театральную площадь и заканчивается рядом с площадью Революции у церкви Иоанна Предтечи.

Фотографии пешеходных маршрутов помогут не только ориентироваться в городе, но и обновлять карты. Благодаря этому, можно будет узнать о режиме работы организаций или о наличии пандусов у входа.

СПРАВКА КП

Мобильная Народная карта - это приложение на Android, с помощью которого можно снимать авто и пешие маршруты, а также уточнять карту. В веб-версии Народной карты авторы могут рисовать и редактировать дороги, улицы, дома, сады и реки.