Педофил, похитивший 7-летнюю девочку в Красноярске, проведет в колонии 20 лет

Девочку спасла ее мама Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

56-летнему серийному педофилу в Красноярском краевом суде вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Он приехал в Красноярск сразу после «отсидки», где отбывал срок за насилие над ребенком. Это произошло в городе Люберцы Московской области. Но наказание не пошло ему на пользу. Подозрительного мужчину часто можно было заметить во дворах, где играют дети. Вот так в сентябре 2018 года он снова «дежурил» на детской площадке. Вдруг заметил, что мама 7-летней девочки отошла в другой конец двора. Молниеносно подбежал к ребенку, подхватил на руки и убежал. Можно представить ужас мамы, которая не нашла свою дочку на площадке. Ведь та постоянно была в поле ее зрения. Женщина начала искать ребенка. Спрашивала других родителей, не видел ли кто-то ее малышку. К счастью, она успела вовремя. Увидела свою доченьку в руках незнакомца и закричала. Тот испугался и дал деру.

Следующей его жертвой стала 9-летняя девочка.

- Летом 2019 года он заманил ребенка в безлюдное место, где с применением силы и, угрожая ей убийством совершил действия сексуального характера, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

О случившемся девочка рассказала родителям. Они и привели ее в полицию. Как выяснилось, ребенок хорошо рисует. Она смогла так точно составить фоторобот преступника, что его узнал один из участковых – этот мужчина проживал в одной из квартир на его участке.

Серийному педофилу предстоит провести в колонии 20 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как подозреваемый был задержан, обе девочки опознали в нем своего обидчика. Во время всего предварительного и судебного следствия обвиняемый вину так и не признал. Но представленных государственным обвинителем доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора трем тяжким статьям УК РФ: похищение человека (п. «в» ч. 3 ст. 126), разбой (ч. 4 ст. 162), насильственные действия сексуального характера (ч. 5 ст. 132).

Ему предстоит провести 20 лет и 2 месяца в исправительной колонии особого режима, а также к нему будут применены принудительные меры медицинского характера.