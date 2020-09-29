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В Эвенкии планируют проложить более четырех тысяч километров автозимников

Часть поселений, не имеющих выхода на реки, получают все важные грузы именно по таким дорогам
Ольга КОСТИНА
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Для Эвенкии зимние дороги имеют стратегическое значение

Для Эвенкии зимние дороги имеют стратегическое значение

В Эвенкии сотрудники муниципального управления автомобильных дорог подготовились к новому сезону устройства и содержания автозимников. Предстоящей зимой здесь планируют проложить более четырех тысяч километров временных дорог. Что такое автозимник? Когда проезжая часть построена изо льда, намораживаемого послойно или проложенная по замерзшему льду рек и озер.

- Дорожная техника прошла плановый ремонт, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Эвенкийского муниципального района. - Создан необходимый запас горюче-смазочных материалов, подготовлены теплые помещения для рабочих и стоянки техники. Зимние автодороги для Эвенкии имеют стратегическое значение. Часть поселений района, не имеющих выхода на реки, получают все важные грузы для жизнеобеспечения именно по зимникам.

В этом году введен в эксплуатацию автозимник Кербо – Суринда (230 километров). Это направление уже с декабря будет обеспечивать связь Байкитской группы поселений с Турой, Ванаварой и другими поселениями района.

Также завершено устройство автозимника «Обход Юрубчено-Тохомского месторождения» на участке 0-35 километров, по которому ранее был открыт только технологический проезд. Этой зимой это направление будет работать в полном объеме, обеспечив бесплатное сообщение Эвенкийского района с другими территориями края по Байкитскому направлению.

Продолжится расширение дорожного полотна автозимника Тура - Ванавара – Кежемский район на участке 50-99 километров, автозимника Тура - Байкит - Богучанский район.

В 2021 году планируется завершить регистрацию прав собственности и постановке на кадастровый учет автозимников Тура – Чиринда-Ессей (607 километров) и Тура – Чиринда – Ессей – Эконда (350км). Таким образом, будет поставлено на учет 62 процента всех сухопутных автозимников Эвенкии.