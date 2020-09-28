Вандалка разбила кувалдой буддийскую ступу под Красноярском и пойдет под суд

Обвиняемая на камеру призналась, что повредила ступу под Красноярском. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Женщина, разбившая кувалдой буддийскую ступу и выбросившая оттуда реликвии, среди которых статуэтка Будды, пойдет под суд в Красноярском крае.

Напомним, все случилось в начале апреля 2020 года неподалеку от деревни Сухая в Емельяновском районе. Ступа находится на поляне перед въездом в населенный пункт (метрах в 300 от указателя – направо). Ее построили в 2007 году.

- Точка, в которой должен быть ее центр, определяется хитрыми процедурами, - рассказывал один из строителей ступы Игорь Канунников. - У нас была дощечка, на которой дымились благовония. Лама собрал человек шесть вокруг нее - плечом к плечу у земли. Мы начали ее двигать (слегка подползая все кругом), как только дым пошел вертикально вверх, точка была найдена. Ограничений на место строительства нет, при выборе обсуждалась, в основном, вероятность вандализма.

Увы, опасения оправдались. Кто-то разворотил монумент, выбросил святыни. Это стало шоком для верующих. Они тут же начали восстанавливать ступу, написали заявление в полицию. Никто и не думал, что ступу разрушила женщина, местная жительница, ей 53.

Ступа находится у деревни Сухая. Фото: kraevushka.livejournal.

- Кувалда тяжелая, 6 килограммов, я разбила ею стекло, вытащила статуэтку Будды и скинула ее вниз на землю, - рассказала она полицейским. - Я признаю полностью, что я нанесла повреждения. Прошу прощения у тех, кого оскорбила своими действиями.

Дознаватели МО МВД России «Емельяновский» возбудили уголовное дело по статье «Вандализм», его материалы направлены в суд. Если вина подсудимой будет доказана, она может получить три года колонии. Ну а буддисты говорят: кроме обычного наказания, осквернителя святыни ждет еще и высшее, более суровое.