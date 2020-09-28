На обслуживание законсервированного метро в Красноярске потратят 72 миллиона.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На обслуживание законсервированного метро в Красноярске потратят 72 миллиона рублей в год. Речь идет о ветке от Высотной до Копылова, проект строительства которой проходит государственную экспертизу. Ориентировочно она продлится до конца текущего года.
Между тем участок с уже готовой инфраструктурой нужно поддерживать в безопасном состоянии. Поэтому был проведены торги и выбран подрядчик. Это ООО «Красноярскметрострой», компания, побеждающая несколько лет подряд. Впрочем, она была единственным участником, что заявился на электронный аукцион.
В задачи специалистов обеспечение сохранности тоннелей. Здесь будут дежурить слесари и электрики, осуществляться откачка грунтовых вод.
Напомним, строить метро в Красноярске начали еще в 1995-м году. С тех пор работы несколько раз приостанавливали из-за недостатка финансирования, затем продолжали, но в 2013-м году заморозили окончательно.