На обслуживание законсервированного метро в Красноярске потратят 72 миллиона. Фото: Мария ЛЕНЦ

На обслуживание законсервированного метро в Красноярске потратят 72 миллиона рублей в год. Речь идет о ветке от Высотной до Копылова, проект строительства которой проходит государственную экспертизу. Ориентировочно она продлится до конца текущего года.

Между тем участок с уже готовой инфраструктурой нужно поддерживать в безопасном состоянии. Поэтому был проведены торги и выбран подрядчик. Это ООО «Красноярскметрострой», компания, побеждающая несколько лет подряд. Впрочем, она была единственным участником, что заявился на электронный аукцион.

В задачи специалистов обеспечение сохранности тоннелей. Здесь будут дежурить слесари и электрики, осуществляться откачка грунтовых вод.

Напомним, строить метро в Красноярске начали еще в 1995-м году. С тех пор работы несколько раз приостанавливали из-за недостатка финансирования, затем продолжали, но в 2013-м году заморозили окончательно.