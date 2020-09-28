Главе района в Красноярском крае предъявлено обвинение. Фото: администрация Ачинского района.

Главе Ачинского района Красноярского края Евгению Розанчугову предъявлено обвинение в халатности при покупке жилья для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Напомним, в 2016 году 59-летний мужчина узнал, что администрация Ачинского района ищет жилье для детей-сирот (по закону, когда им исполнится 18, государство должно обеспечить жильем). Тогда он придумал купить 2-этажное нежилое здание за бесценок - 200 тысяч рублей. Потом перевел в жилое, реконструировал, отремонтировал. А после продал администрации района восемь таких квартир – на 6,7 миллиона рублей. Выгодная сделка.

Однако жильцы начали протестовать: в квартирах стоял холод и сырость. Экспертиза показала: для жилья здание непригодно. Предприниматель попал под уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Следователи выяснили, кто «помог» людям въехать в такие квартиры. Вскоре стало понятно: перед покупкой жилья для сирот глава района должен был дать указание об организации экспертизы помещений. Но отчего-то такого распоряжения не было. А это – прямое нарушение требований закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С июня 2020 руководитель района не оказывал содействия в расследовании. В результате его пришлось объявить в федеральный розыск. Евгения Розанчугова задержали сотрудники ГИБДД - по ориентировке.

- Вечером 15 сентября в Ачинске экипажем ДПС был остановлен автомобиль «Chevrolet-Niva», за рулем которого находился 51-летний мужчина, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - При проверке документов было установлено, данный гражданин находится в федеральном розыске. Сотрудниками ДПС мужчина был доставлен в МО МД России «Ачинский».

Вскоре его отстранили от должности и отправили под домашний арест. Также суд обязал администрацию района расторгнуть с сиротами договоры соцнайма на непригодные квартиры и предоставить им другое жилье.