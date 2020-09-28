С 1 октября дачные маршруты переводят на осеннее расписание. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 октября 2020 года дачные маршруты переходят на осеннее расписание. Оно вводится для № 18, 18С, 40, 40А, 40С из-за ухудшения погоды и снижения пассажиропотока, пояснили в пресс-службе администрации Красноярска. С 1 до 14 октября эти маршруты будут работать по следующему графику (смотри схему).

Что касается продленных рейсов, № 19 и № 37 до садовых обществ «Южное» и «Гренада», их тоже будут выполнять до 14 октября включительно.

Новый график движения автобусов.

С 15 октября на линию станут выходить только маршруты № 18 и 40, причем по выходным дням. Конечная остановка автобуса № 18 - «Сады».

КОНКРЕТНО

Новый график движения автобусов размещен в их салонах, а также на конечных остановках дачных маршрутов.

Напомним, на этой неделе в Красноярске и крае прогнозируют резкое похолодание. В ночь на 1 октября в городе может выпасть первый снег.