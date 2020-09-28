С 1 октября дачные маршруты переводят на осеннее расписание.
Фото: Мария ЛЕНЦ
С 1 октября 2020 года дачные маршруты переходят на осеннее расписание. Оно вводится для № 18, 18С, 40, 40А, 40С из-за ухудшения погоды и снижения пассажиропотока, пояснили в пресс-службе администрации Красноярска. С 1 до 14 октября эти маршруты будут работать по следующему графику (смотри схему).
Что касается продленных рейсов, № 19 и № 37 до садовых обществ «Южное» и «Гренада», их тоже будут выполнять до 14 октября включительно.
Новый график движения автобусов.
С 15 октября на линию станут выходить только маршруты № 18 и 40, причем по выходным дням. Конечная остановка автобуса № 18 - «Сады».
КОНКРЕТНО
Новый график движения автобусов размещен в их салонах, а также на конечных остановках дачных маршрутов.
Напомним, на этой неделе в Красноярске и крае прогнозируют резкое похолодание. В ночь на 1 октября в городе может выпасть первый снег.