Пешеходный мост у филармонии Красноярска начнут строить в 2020 году. Фото: «Гражданское проектирование».

Пешеходный мост через улицу Маркса - от здания филармонии до музейного центра в Красноярске - начнут строить уже в 2020-м году. Пока проект рассматривает госэкспертиза, сообщили в городской администрации.

Напомним, виадук был признан аварийным и демонтирован еще в 2015-м году. На его месте обещали построить новый. И вот дело пошло.

- Мы возвращаемся к восстановлению пешеходного сообщения через улицу Карла Маркса в районе Большого концертного зала, - рассказывал глава Красноярска Сергей Еремин на совещании у губернатора в начале 2020-го. - В этом году должна быть завершена корректировка проектно-сметной документации проекта, проведена экспертиза, выполнены необходимые археологические изыскания и, наконец, начаты строительно-монтажные работы.

К сведению, проект нового виадука разработало АКБ «Гражданское проектирование». Мост будет арочным, удобным, в том числе и для маломобильных людей.