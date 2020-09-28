Голодный прохожий отобрал хинкали у доставщика еды в Красноярске. Фото: соцсети.

Необычное преступление произошло в Железнодорожном районе Красноярска накануне, 27 сентября. На курьера по доставке еды прямо на улице набросился голодный прохожий и отобрал весь заказ - хинкали, рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

- Подошел ко мне, открыл рюкзак и стал доставать оттуда еду, - объяснил молодой человек приехавшим на место полицейским. - Я пытался его остановить, но бесполезно. В итоге этот тип забрал все хинкали и скрылся.

На любителя кавказской кухни составили ориентировку, передали ее всем нарядам. И похитителя поймали по горячим следам, в прямом смысле слова.

Им оказался 25-летний житель краевого центра, кстати, уже судимый за грабеж. Парень не стал отпираться, а сознался: хинкали (на 17775 рублей) уже съел. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». А это до семи лет лишения свободы.

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