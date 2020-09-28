В Красноярском крае 14-летняя школьница стала жертвой взрослого растлителя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дивногорске Красноярского края восьмиклассница Алина Ш.* стала жертвой растлителя. Об этом случае рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Все произошло в конце августа нынешнего года. 14-летняя девушка-подросток познакомилась с парнем по имени Фарид, он был на 10 лет старше. Начали общаться, и в один из дней тот уговорил подругу на интим.

Напомним, возраст согласия в РФ – 16 лет. Так что половые отношения взрослых с теми, кто не достиг этого возраста, считаются уголовным преступлением, хотя могут происходить по взаимному согласию.

Вскоре обо всем стало известно маме школьницы, она обратилась к следователям. Было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

(*имена изменены)