Более 243 тысяч посылок с начала года жители Красноярского края оформили дистанционно

Только в августе онлайн сервисом отправки посылок воспользовались более 27 тысяч человек, что на 3 тысячи больше по сравнению c аналогичным периодом 2019 года. Чаще всего упрощенными сервисами пользуются жители Красноярска, Минусинска, Норильска, Железногорска и Зеленогорска.

В рамках сервиса «Предзаполненная посылка» клиенты могут заранее подготовить посылку к отправке у себя дома. Для этого необходимо зайти на сайт www.pochta.ru, заполнить бланк с данными отправителя и получателя и распечатать его. Оператору связи останется только взвесить отправление и произвести расчёт.

«Предоплаченные посылки» клиенты оформляют и оплачивают онлайн на официальном сайте Почты России. Далее в течение 72 часов отправление необходимо принести в любое отделение почтовой связи и сдать оператору без очереди.

Еженедельно жители городов и районов края отправляют около 150 предоплаченных и 700 предзаполненных посылок.

Получить более подробную информацию о сервисах упрощенной отправки можно на сайте Почты России https://www.pochta.ru/support/office-services/payonline-officesили по телефону контактного центра: 8-800-1-000-000.