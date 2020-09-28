Под Красноярском женщина лишилась случайно попавшей на фото машины. Фото: Мария ЛЕНЦ

Необычный случай произошел в Сосновоборске (под Красноярском). Здесь женщина лишилась своего автомобиля Mitsubishi Outlander, который случайно попал на фото, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.

Одна из местных жительниц задолжала по кредиту почти 450 тысяч рублей. А деньги брала под залог – свою иномарку. Однако когда перестала платить, и автомобиль должны были арестовать судебные приставы, решила его скрыть.

Но не получилось: разыскивая иномарку, сотрудник «пробивал» ее по всем сайтам с объявлениями о продаже. И, в конце концов, обнаружил. Машина должницы совершенно случайно попала на снимок к чужому объявлению.

Приставу осталось только позвонить продавцу, чтобы узнать, где именно было сделано фото. Вскоре Mitsubishi нашли и арестовали. Вывезли на эвакуаторе и передали на хранение – до тех пор, пока женщина не погасит долг.