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Общество

Под Красноярском женщина лишилась случайно попавшей на фото машины

Как все было?
Ася ЖУКОВА
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Под Красноярском женщина лишилась случайно попавшей на фото машины.

Под Красноярском женщина лишилась случайно попавшей на фото машины.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Необычный случай произошел в Сосновоборске (под Красноярском). Здесь женщина лишилась своего автомобиля Mitsubishi Outlander, который случайно попал на фото, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.

Одна из местных жительниц задолжала по кредиту почти 450 тысяч рублей. А деньги брала под залог – свою иномарку. Однако когда перестала платить, и автомобиль должны были арестовать судебные приставы, решила его скрыть.

Но не получилось: разыскивая иномарку, сотрудник «пробивал» ее по всем сайтам с объявлениями о продаже. И, в конце концов, обнаружил. Машина должницы совершенно случайно попала на снимок к чужому объявлению.

Приставу осталось только позвонить продавцу, чтобы узнать, где именно было сделано фото. Вскоре Mitsubishi нашли и арестовали. Вывезли на эвакуаторе и передали на хранение – до тех пор, пока женщина не погасит долг.