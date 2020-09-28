Без света, тепла и воды: жители Солнечного перекрыли дорогу из-за проблем с электричеством

Жители Солнечного перекрыли дорогу из-за проблем с электричеством. Фото: стоп-кадр видео паблика Наш микрорайон Солнечный.

Жители коттеджного поселка Нанжуль в Красноярске перекрыли дорогу в Солнечный из-за проблем с электричеством. Об этом сообщили в группе «Наш микрорайон Солнечный» в соцсетях.

- В поселке больше 500 домов, - рассказала одна из жительниц. – У многих электрическое отопление. А света не было вторые сутки! Все холодильники потекли, в бойлерах закончилась вода (нет горячей). В понедельник все надо было на работу, в школу, в детсад. Звонили в управляющие органы, а нас кормят завтраками. Мы сидим без света, воды и тепла.

Чтобы обратить внимание на свою проблему, люди решили перекрыть дорогу. На месте тут же образовался затор. Прибыли полицейские, МЧС, а также представители администрации. Как оказалось, на участке произошло повреждение кабеля, ведутся восстановительные работы.

Вскоре движение было возобновлено. А людям пообещали сделать резервную линию, чтобы в будущем исключить подобные проблемы.