Громили витрины битами: четверых налетчиков на ювелирный осудили в Красноярске

Четверых налетчиков на ювелирный осудили в Красноярске. Фото: стоп-кадр видео МУ МВД России "Красноярское".

- За что задержан?

- За преступление…

В Красноярске пошли под суд четверо налетчиков на ювелирный магазин в Советском районе. Молодые люди в масках и с битами вынесли драгоценности на миллион 200 тысяч рублей, однако их задержали полицейские, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Разбойное нападение на ювелирный случилось в октябре 2017 года. В один из отделов торгового центра ворвались несколько мужчин. Битами громили витрины, охапками сгребали золото и швыряли в хозяйственную сумку.

После налета скрылись на машине. Собирались в соседний регион, чтобы там выждать время, залечь на дно. Но в Красноярске тут же ввели план «Перехват», и на выезде из города подозреваемых скрутили. В машине нашли всю добычу.

На четверых мужчин (от 27 до 34 лет) завели уголовное дело по статье «Разбой». Недавно был суд. Организатору нападения дали 13 лет в колонии строгого режима, двоим подельникам 12 и 8 – там же. А их помощнику – 4 года условно. Подсудимые попробовали обжаловать приговоры, но краевой суд оставил все без изменения.