Российский вратарь Антон Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по сейвам за один плей-офф

Российский голкипер Антон Худобин .Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский вратарь "Даллас Старз" Антон Худобин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по отраженным броскам за один розыгрыш плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба Лиги в официальном Twitter-аккаунте.

Всего же Антон в этом плей-офф отбил шайбу уже 717 раз, что является третьим результатом за всю историю НХЛ. И если команды доиграются до седьмого матча, то Худобин вполне сможет побить рекорд в 798 отраженных бросков, который установил голкипер «Бостана» Тим Томас в 2011 году.

Напомним, в 2014 году Худобин купил дом в Красноярске для своей семьи. Воспитанник усть-каменогорской и магнитогорской школ считает Красноярск своей второй родиной, называет его красивейшим сибирским городом, где ему комфортно. Его мама родом из Красноярска и спортсмен решил здесь поселиться.