Купание пигвинят. В Красноярске малыши впервые искупались в бассейне и это надо видеть!

У бассейна пингвинов всегда много посетителей. Фото "Роева ручья".

Детеныши у пары пингвинов Жоры и Рэмки появились в конце июля, но впервые искупались в бассейне и познакомились со стаей они буквально на днях. Рассказывать о том, как купаются маленькие пингвинята, не смысла, это надо видеть своими глазами!

И после рождения малыши могут идти в воду далеко не сразу! Напомним, птенцы пингвинов вылупляются маленькими, до 300 граммов, и слепыми, и прозревают лишь через пару недель. В природе больше половины птенцов погибают от голода, холода и нападений поморников. В зоопарках таких проблем нет.

Примерно 20 дней птенцы пингвина находятся под постоянной опекой родителей, однако потом мамы и папы лишь изредка приносят им корм. А в это время в воду им еще рано. Сначала на суше происходит первая линька пингвинят, потом растет густое, практически водонепроницаемое оперение и тогда можно прыгать в воду!

Сотрудники «Роева ручья» говорят, что первое купание прошло отлично!