Перепутал дорогу. В Красноярске автомобиль вылетел с перекрестка на тротуар и едва не заехал в аптеку

Фото группы "ЧП в Красноярске" Вконтакте.

Необычная авария произошла сегодня утром на Красной площади-Профсоюзов.По информации ГИБДД, автомобиль из крайнего левого ряда, который имел право двигаться только налево, решил поехать прямо по улице Профсоюзов. Но, поскольку полосы движения для него не оказалось, автомобиль вылетел на тротуар и продолжил движение, пока не уткнулся в аптеку и не остановился.

ДТП произошло воскресным утром, и, к счастью, пешеходов в этот момент на тротуаре не было. Напомним, что на этом перекрестке находятся две остановки общественного транспорта и школа. И чем мог закончиться такой маневр, лучше не представлять. Сейчас же он завершился повреждением автомобиля и здания.

Пользователи социальных сетей в комментариях перефразировали Александра Блока: "День. Улица. Фонарь. Аптека. Идиоты» и порадовались, что не было прохожих, ведь не каждый сообразит, что делать, когда в безопасном месте тебе навстречу на скорости летит автомобиль.