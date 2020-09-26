«Через два года тут поселится лето»: мэр посетил стройплощадку первого в Красноярске аквапарка

Мэр посетил стройплощадку первого в Красноярске аквапарка. Фото: паблик администрации Красноярска в соцсетях.

Глава Красноярска Сергей Еремин посетил площадку, где возводится первый в городе аквапарк. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях.

Сейчас к объекту подвели все необходимые коммуникации, получено согласование с поставщиками ресурсов. Теперь создают свайное поле. Из 6000 штук забито уже 4500, это 60%. Уложиться полностью планируют к концу декабря, тогда же хотят подключить и новую подстанцию.

Таким будет аквапарк в Красноярске. Фото: krasaqua.ru.

Напомним, первый в Красноярске аквапарк появится в Советском районе, неподалеку от ледовой арены «Север». Его строительством занимается компания «Термит». Разрешение на возведение объекта было выдано департаментом градостроительства Красноярска год назад – 27 сентября 2019 года. До этого проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

- Через два года это место мы не узнаем. Тут поселится лето! – написал Сергей Еремин в своем инстаграме, посетив стройплощадку в ноябре 2019 года. - Смех и радость красноярцев, гостей нашего города наполнят оазис отдыха и развлечений. Смотрю на стройплощадку и на эскизы и уже сейчас вживую представляю, как это будет выглядеть. А будет классно! Удивиться действительно, есть, чему.