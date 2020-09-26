Туристка сорвалась со скалы в Красноярском крае. Фото: паблик Я живу в Шарыпово.

Туристка сорвалась со скалы Желтая в Красноярском крае и получила серьезные травмы. Все произошло в Шарыповском районе, неподалеку от села Малое озеро, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Места здесь живописные, рассказывают местные жители. Кроме причудливых скал, можно увидеть старые штольни заброшенного медного рудника. Неудивительно, что горный массив в долине реки Печище становится все более популярным у любителей активного отдыха. Правда, не все проявляют осторожность.

Эти места становятся все популярнее у туристов. Фото: паблик Я живу в Шарыпово.

- Одна из туристок упала со скалы Желтая, - комментируют спасатели. – В результате она получила травму позвоночника, сломала руку.

Вернуться по маршруту самостоятельно женщина уже не могла. Чтобы ее вывезти, пришлось вызывать МЧС. Пострадавшую эвакуировали спасатели и передали сотрудникам «скорой помощи».