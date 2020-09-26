В Красноярском крае обиженный на друга мужчина поджег его машину. Фото: МУ МВД России "Енисейский".

В Енисейске Красноярского края мужчина, обидевшись на знакомого, решил спалить его машину. И теперь может сесть на пять лет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

А дело было так. На днях в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Енисейский» пришло сообщение, что во дворе жилого дома полыхает автомобиль ВАЗ. На место выдвинулась следственно-оперативная группа полиции.

Вскоре выяснили: это поджог, к нему причастен 44-летний местный житель. Когда подозреваемого задержали по горячим следам, он поведал: приятель задолжал ему деньги и не отдавал. Тогда мужчина придумал отомстить – поджечь его авто. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

К тому же было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание за такое – пять лет. Сейчас подозреваемого отправили под подписку о невыезде.