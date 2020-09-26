Стоп, машина: житель Красноярского края арендовал землю с дорогой и ввел плату за проезд

Житель Красноярского края арендовал землю с дорогой и ввел плату за проезд. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С-смекалка: в Эвенкии – на севере Красноярского края - предприниматель арендовал участок земли с дорогой и потребовал плату за проезд. Поставил КПП, посадил охранника, однако водители лесовозов, с которых он намеревался собирать мзду, воспротивились, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Это случилось на 150-м километре Капаевской дороги – по пути от Усть-Илимска до Ванавары. В итоге возникла «пробка» из 15 тяжелых машин. Начался конфликт, обе стороны были настроены решительно. Чтобы разрулить ситуацию, на место отправили следственно-оперативную группу на вертолете. Иначе никак – дорога в очень отдаленном районе.

Там и вскрылось, что КПП, которого здесь никогда не было, поставлен по распоряжению нового арендатора. Он-то и требует плату за проезд, а несогласных отправляет в объезд – по другой дороге.

На месте возникла пробка из 15 лесовозов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Полицейские организовали все необходимые оперативные мероприятия, - комментируют в ГУ МВД России по Красноярскому краю. – Был организован беспрепятственные проезд лесовозов. Ситуация остается на контроле у руководства регионального главка.