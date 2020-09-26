Объявлены поиски пропавшей в Красноярске 76-летней женщины с потерей памяти. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск, Гугл-карты.

В Красноярске объявлены поиски пропавшей женщины, страдающей потерей памяти. О 76-летней Эмме Готлибовне Матросовой ничего неизвестно уже больше суток, рассказали волонтеры.

- Утром 25 сентября женщина ушла из дома на Красрабе,55А, - уточнили участники группы «Поиск пропавших детей – Красноярск». – Больше сведений о ней пока не было.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы собраны в хвостик.

Была одета: в белую демисезонную куртку, длинную юбку. На голове берет, на ногах темные туфли.

Эмма Матросова ушла из дома на Красрабе сутки назад, 25 сентября. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

ВАЖНО

Если вы видели пропавшую, знаете, где она может находиться, срочно обратитесь по одному из номеров 8 (391) 262-11-77 (дежурная часть отдела полиции №4) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно). Пожалуйста, не проходите мимо, не оставайтесь равнодушными!