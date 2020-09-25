МЧС понизило режим ЧС в Норильске с федерального уровня до регионального Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Министерство чрезвычайных ситуаций понизило режим ЧС в Норильске с федерального уровня до регионального. Об этом сегодня, 25 сентября, на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил глава ведомства Евгений Зиничев.

По его словам в Норильске завершены три этапа ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов. Распространение разлива локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. В настоящее время проводится заключительный этап работ по устранению последствий аварии, включающий в себя сбор и вывоз загрязненного грунта и очистку территории.

Добавим, что авария произошла 29 мая текущего года: из-за деформации резервуара вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан. На место аварии оперативно прибыли отряды спасателей и специалистов, которые уже имели опыт работы при подобных ЧП. При сборе нефтепродуктов были применены новые эффективные технологии.