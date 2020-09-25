Вместо истории останутся пивнушки: старинная типография в центре Канска сгорела в третий раз за два года

Старинная типография в центре Канска сгорела в третий раз за два года. Фото: стоп-кадр Лимон ТВ.

Старинное здание типографии в самом центре Канска Красноярского края сгорело в третий раз за два года. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Канск».

Историческое здание на площади Коростелева было возведено еще в начале прошлого века. В разное время там была купеческая усадьба, типография, редакция газеты «Канские ведомости»… Но в последние годы памятник культуры полыхает снова и снова.

- Загорелась кровля на площади в 100 квадратных метров, - комментируют в пресс-службе МЧС. – В 18.34 пожар был локализован на площади уже в 180 квадратных метров. На месте работали 13 человек, три автоцистерны, одна автолестница. В 20.48 пожар был ликвидирован.

Между тем местные жители уверяют: очередной пожар здесь вовсе не случайность.

- Кто-то очень хочет построить в центре города магазин.

- Место уж очень выгодное.

- Просто так не снести – это памятник, вот и жгут.

- Полыхает историческая ценность.

- Остатки роскоши догорают - останутся одни пивнушки.