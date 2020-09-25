Красноярцев 26 сентября приглашают на субботник. Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 26 сентября, красноярцев приглашают на субботник. Экомарафон под названием «Чистые берега Сибири» (в рамках российской акции «День воды) пройдет в районе косы Орлиха в Советском районе, сообщили в пресс-службе администрации края.

Это будет мероприятие по очистке берега реки. В нем примут участие сотрудники министерства экологии, музея геологии Центральной Сибири, мониторинга качества окружающей среды, дирекции по особо охраняемым природным территориям, Енисейского бассейнового водного управления, а также волонтеры. Присоединиться может любой желающий.

КОНКРЕТНО

Сбор участников – на конечной остановке «Профилакторий» (проспект Ульяновский). Если вы приедете на личном транспорте, ориентир – дом на Ульяновском,4И. Начало субботника в 9.30.

ПРИ СЕБЕ НАДО ИМЕТЬ

Теплую одежду, защитные маски и – желательно - резиновые сапоги. Мешки, перчатки и инвентарь предоставит организатор.

ВАЖНО

Если будет сильный дождь, субботник могут перенести на другой день.