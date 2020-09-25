На Партизана Железняка в Красноярске продлили ограничение движения. Фото: Мария ЛЕНЦ

На улице Партизана Железняка в Красноярске продлят ограничение движения транспорта до 27 сентября и изменят схему движения. Об это предупредили в компании «КрасКом».

Напомним, на участке у дома №50 с 16 сентября идут земляные работы. Завершить их планировали до полуночи 25 сентября.

Однако вскрыв дорожное полотно на месте провала, аварийная бригада «КрасКом» обнаружила разрушающийся колодец. Причем в схеме водоснабжения его не было. Чуть позже нашли еще и повреждение на частном водопроводе автоцентра – с утечкой прямо под остановку «Авиагородок».

Чтобы восстановить водопровод и предотвратить подмывание одной из самых загруженных улиц Советского района, было принято решение провести ремонт. Его наметили на ночь с субботы на воскресенье, когда дорожный трафик минимален.

Поэтому объем работ увеличили, а срок ликвидации аварии продлили. Чтобы организовать ремонт, с 23 часов 26 сентября до 6 утра 27 сентября изменят движение транспорта в сторону Зеленой Рощи (смотрим схему).

С 23 часов 26 сентября до 6 утра 27 сентября изменят движение транспорта в сторону Зеленой Рощи. Фото: "КрасКом".

ВАЖНО

На время проведения ремонта возможны перебои воды по адресам: улица Партизана Железняка, 17, 17 стр. 26, 17 стр. 28, 17 стр. 30, 17 стр. 31, 23, 44, 44Б, 46Д, 46г, 46а, 46Б, 59, 61; улица Авиаторов, 4В, 4Г, 4Д, 4Е.