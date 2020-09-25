Главу управления образования в Железногорске подозревают в крупной взятке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководителя (теперь уже бывшего) управления образования Железногорска Красноярского края подозревают в особо крупной взятке за питание дошкольников. По данным следствия, он мог получить до 2,8 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Вот пока предварительная информация: в период с 2016 по июль 2019 года 59-летний глава управления образования оказывал содействие местному предпринимателю. Обеспечивал ему победу в конкурсе на поставку продуктов питания для детских садов Железногорска. А за это его ждал щедрый «гонорар» от бизнесмена. Всего 2,8 миллионов рублей (правда, частями).

Крупные суммы чиновник тратил на себя. Но, в конце концов, все вскрылось - благодаря сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России по ЗАТО Железногорск.

Подозреваемый попал под уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Максимальная мера наказание за такое – до 15 лет лишения свободы и штраф – до 70-кратной суммы взятки. Сейчас экс-руководитель управления под домашним арестом.