В преддверии первого снега спасатели посоветовали красноярцам менять резину. Фото: Мария ЛЕНЦ

На подходе первый снег и заморозки: спасатели призвали водителей Красноярска и края менять летнюю резину на зимнюю.

По предварительным прогнозам синоптиков, начиная с выходных 26-27 сентября 2020, погода начнет преподносить неприятные сюрпризы. А на следующей неделе днем похолодает до плюс 6-8 градусов, возможен дождь с мокрым снегом, на загородных трассах ночами – заморозки. Все это может привести к осложнению обстановки на дорогах.

Поэтому в преддверии ухудшения погоды сотрудники МЧС призывают водителей вовремя сменить летнюю резину на зимнюю. А также, разумеется, нужно быть осторожнее не трассах – соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать необдуманных маневров и обгонов, резко не тормозить. И последнее: будьте внимательны к пешеходам, когда те переходят дорогу. желательно не подавать внезапно звуковые и световые сигналы – это может кого-то напугать и в конечном итоге привести к травме.