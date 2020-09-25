Объявлена дата завершения сезона фонтанов в Красноярске

Объявлена дата закрытия сезона фонтанов в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, когда в Красноярске завершится сезон фонтанов. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях.

Заключительное светомузыкальное шоу фонтана на Театральной площади состоится уже совсем скоро. В честь закрытия сезона представление намечено сразу на три дня: пятницу, субботу и воскресенье, 25-27 сентября.

Какие номера обещают показать красноярцам и гостям города? В репертуаре – любимая всеми классика. Тогда как в нынешнем сезоне фонтан «освоил» более разнообразную программу. В нее вошли номера, приуроченные к юбилею Победы, а также к 1 июня, 1 сентября, Дням города и знаний…

КОГДА СМОТРЕТЬ?

Последнее в нынешнем году представление можно будет увидеть, повторимся, 25-27 сентября (включительно) с 20 до 22 часов. После этого фонтан проработает еще пару дней. Но в обычном режиме, а затем его законсервируют на зиму вместе с другими водными сооружениями города. По традиции, сезон фонтанов в Красноярске закончится 30 сентября.