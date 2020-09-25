Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Красноярск. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск пришла первая партия вакцины от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего до конца текущего года край получит 2 482 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

КОМУ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ ВАКЦИОНЫ?

Это взрослые от 18 до 60 лет. Для детей применять не рекомендуется.

КОГО БУДУТ ВАКЦИНИРОВАТЬ ПЕРВЫМИ?

Первоочередное проведение прививок планируют медицинским работникам.

НАСКОЛЬКО ЭТО БЕЗОПАСНО?

При иммунизации будут соблюдены все требованию по безопасности и контролю. Прививку проводят по схеме: сначала предстоит первичное введение, потом вторичное - через три недели.

ВАЖНО

Сейчас в Красноярске завершается этап приемки и оформления документов, организация вакцинации от коронавируса людей, входящих в группу риска. Для определенного контингента она будет совершенно добровольной, а также бесплатной.